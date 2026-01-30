50196　ショベルモデル、オイルタンク油温計　　（ハーレー　ショベルヘット 0716122647_6695e8770ef4f.JPG

お店で受け取る
50196 ショベルモデル、オイルタンク油温計 （ハーレー ショベルヘット 0716122647_6695e8770ef4f.JPGの詳細情報
0716122647_6695e8770ef4f.JPG。50196 ショベルモデル、オイルタンク油温計 （ハーレー ショベルヘット。50198 ソフテイルモデル、オイルタンク油温計1984-99 (ハーレー。用品の種類...油温計メーカー...ハーレーダビッドソンショベルモデル、オイルタンク油温計 品番50196 Ｗ＆Ｗ製 モデルFX 1971-1985FL 1970-1984,FLT 1980-1986, FXR 1982-1983, XLCH 1970-1978,*ショベルモデルの珍しい温度計です。普通はアメリカの華氏表示です。標準のフィラープラグに代わるディップスティック付きの油温計。サイドフィル開口部を備えた純正およびアフターマーケットのオイルタンク用FL 1970-1984、FX 1971-1985 (FXST/FLST を除く)、FLT 1980-1986、FXR 1982-1983、XLCH 1970-1978 に適合スチール / ゴム / アクリルガラス、クロムメッキ、摂氏目盛り文字盤：ホワイト長さ（M）：128mmハーレーダビッドソン部品番号62625-70Aの代替品総重量: 10 g50-196Oil temperature gauge, for stock and aftermarket oil tanks with side fill opening, for FL 1970-1984, FX 1971-1985 (except FXST/FLST), FLT 1980-1986, FXR 1982-1983, XLCH 1970-1978, chrome-plated, Celsius scale, dial: white, gross weight: 10 g***在庫はあります。店頭販売しておりまそので、在庫が無くなることがあります。お急ぎの方は在庫を確認してください。***。DS330031 オイルタンクゲージ油温計華氏表示 ショベルモデル。。Earl's オイルクーラー XJR400。モンキー・シャリー ・ヨンミニ JRP シリンダーヘッドカバー。GSX250E エンジン ザリ ゴキ GS25X。モンキー・ゴリラ・ダックス・シャリー等 ボア・アップキット‼️
