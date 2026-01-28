おかげさまで開設25周年MARKSAMUELS.CO.UK 創業祭

ハートランド No28 接着芯 微極厚スーパーハード ロール発送特価10m。ハートランド No28 接着芯 微極厚スーパーハード ロール発送特価10m。楽天市場】【SALE】 スーパーハード接着芯 白 黒 4750Y | つくる楽しみ。ご覧頂きありがとうございます(*ˊ˘ˋ*)。♪:*°✨受注生産品なので糊等も新品で高質品✨✨処分品ではなくこの価格ではかなりお得✨高額なので少量仕入れです！お早めストックオススメします　★No.58 No.56で物足りない方へオススメ★❤️<片面接着芯 普通布 微極ハード>❤️布巾 約92㎝厚み 厚手固さ ハリコシ 強め！素材 綿ポリ混合タイプ伸縮性 無し透け感 画像参照 殆ど無し オックスフォード辺りの生地以上にオススメです。コチコチカチカチまでのスーパーハードではありませんので、ひっくり返し苦労しそうですがまぁまぁ出来ます。(^_^;)#しっかり自立バック #帽子ツバ #お財布#バスケット等硬さを求める作家様へ★★価格★★送料手数料込み★★★ 畳んでクリックポスト発送 ★ １m 1,099円1,5m 1,549円 ２m 1,999円2,5m 2,449円 ３m 2,899円★ 畳んでゆうパケットポスト発送 ★ 4m 3,899円→Max特価3744円★ロール発送❤❤今だけ！特価❤❤★送料込み★５m 5,815円➡　5,300円10m 10,310円➡　9,400円15m 14,915円➡ 13,500円20m 19,410円➡ 17,600円 加工の段階で アイロン接着に問題ない程度の織り傷ホコリ汚れが含まれる事もごさいます。検品は致しますが、見落とし等はご容赦ください。神経質な方はご遠慮下さいませ_(..)_ 出来るだけお安くご提供する為にパケットsizeに畳んでやや圧縮して詰こみます以上、ご理解いただける方のみお…。⑫厚手芯（ソフト）生地の通販|ノムラテーラーオンラインショップ。。その他 FKmrya。LIBERTY PRINTでハンドメイド　66～80。ピンク・糸魚川翡翠ブレスレット:8㍉玉×24個：16~17cmBR0083
