ドテラマン　DVD ボックス　3枚組　ブックレット付き ドテラマン DVD ボックス 3枚組 ブックレット付き

ドテラマン DVD ボックス 3枚組 ブックレット付き ドテラマン DVD ボックス 3枚組 ブックレット付きの詳細情報

ドテラマン DVD ボックス 3枚組 ブックレット付き。Amazon.co.jp: ドテラマン DVD BOX : つかせのりこ, 神代知衣, 渕崎。Amazon.co.jp: ドテラマン DVD BOX : つかせのりこ, 神代知衣, 渕崎。自宅保管品です。傷などは写真でご確認ください。【内容説明】アニメファンの間で永らくDVD化が待ち望まれていたアクションギャグアニメ、遂に初DVD化！「タイムボカン」シリーズを手掛けた脚本家によシュールな世界観は必見。「オニゾウcv.渕崎ゆり子」による副音声を完全収録！正義のヒーローが《ドテラ》を纏って《鬼》退治！？ハイセンスでナンセンス！異色のヒーローギャグアニメ！【ストーリー】「有名になりたい！」という野望のために、《鬼次元》に暮らす鬼たちを操って、はた迷惑な騒動を巻き起こす謎の覆面中年・インチ鬼大王。その魔の手から操られた鬼たちを救うため、小学生のハジメとマリコはハイパードテラを《ド着》して、正義のヒーロー・ドテラマンとドテラピンクに変身。インチ鬼大王とその一味に闘いを挑む！……のだが、実はドテラマンとインチ鬼大王の正体は、隣の家に暮らすご近所同士だった！？お互いそんなこととは露知らず、今日もまた八本木の街を舞台にハチャメチャな対決を繰り広げるのだった。【特典】■主音声・副音声・主＋副MIXの豪華３本音声収録！副音声では、ＯＰ・ＥＤがカラオケバージョン！■オールカラー20Pブックレット付！■後藤隆幸による描きおろし「サイコウユ鬼」イラスト掲載！【Copyright】（C）タツノコプロ・NTV※ジャケット写真、商品仕様、映像特典などは予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。フォーマット‎色, ドルビーコントリビュータ‎つかせのりこ, 神代知衣, 池田一臣, 渕崎ゆり子言語‎日本語稼働時間‎8 時間 20 分ディスク枚数‎3メーカー‎Happinet出演‎つかせのりこ, 神代知衣, 渕崎ゆり子, 池田一臣アスペクト比‎1.33:1販売元‎Happinet発売日‎2010/10/27夏休みアニメ子供懐かしのアニメ昭和。ドテラマン DVD ボックス 3枚組 ブックレット付き ドテラマン DVD。。機動戦士Zガンダム dvd box Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 【初回限定セット組】。勇者特急マイトガイン DVD-BOX I。アニメ DORAEMON THE MOVIE BOX 2006-2010 Blu-ray。ピュンピュン丸 DVD ★【新品未開封①～④巻セット】★。HUNTER×HUNTER/ハンターハンター(旧・1999年版【DVD】全28巻