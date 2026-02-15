⭐LOUIS VUITTON　美品　アンプラント　ジッピーウォレット　長財布 LOUIS VUITTON】ジッピー・ウォレット 長財布モノグラムアンプラント

お店で受け取る
（送料無料）
配送する
⭐LOUIS VUITTON 美品 アンプラント ジッピーウォレット 長財布 LOUIS VUITTON】ジッピー・ウォレット 長財布モノグラムアンプラントの詳細情報
LOUIS VUITTON】ジッピー・ウォレット 長財布モノグラムアンプラント。Louis vuitton アンプラントモノグラムジッピーウォレット長財布。美品 ヴィトン アンプラント ジッピー ラウンド 長財布 ノワール 本革。こちらは、LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）のモノグラム・アンプラントラインより、上質なレザーが魅力のジッピーウォレットです( .❛ᴗ❛.)確かな流通ルートで入手し、個人コレクションとして大切に保管していました。柔らかなアンプラントレザーは手にしっとり馴染み、高級感のある佇まい。12枚のカードスロットや複数のポケットがあり、収納力も抜群です。気持ち良くお使いいただけるよう、簡易クリーニングをしております♪――――【ブランド】LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）【アイテム名】ジッピーウォレット（アンプラント バイカラー）【カラー】ブラック【素材】モノグラム・アンプラント レザー【サイズ】約W19.5cm × H10cm × D2cm（誤差あり）【仕様】お札×3、×1、カード×12、フリーポケット×2【シリアル】RFID（ICチップ搭載モデル）【付属品】なし――――【状態】ABランク大きなダメージはなく、全体的にとてもきれいな印象です。まだまだ気持ち良くお使いいただけます☆――――中古品につき、わずかな見落としはご容赦ください。状態の感じ方には個人差がありますので、画像をご確認の上でお願いいたします。ご不安な方は、メルカリの「あんしん鑑定サービス」のご利用をご検討ください。重大な不備があった場合は、受取評価前にご連絡ください。誠実に対応いたします。――――2388#LOUISVUITTON #ルイヴィトン #アンプラント #ジッピーウォレット #長財布 #バイカラー #レザーウォレット #ヴィトン財布 #ブラック #LV財布 #ブランド財布 #メルカリブランドRuha【ルイヴィトン, LOUISVUITTON, アンプラント, ジッピーウォレット, 長財布, バイカラー, レザー, ブラック, RFID, レディース, メンズ, 高級, 上品, シック, モノグラム】...ブラック系あんしん鑑定...あんしん鑑定利用可能ライン名...ジッピーウォレット。LOUIS VUITTON モノグラム アンプラント ジッピーウォレット 長財布。。ATAO アタオ スリモ ヴィトロ アンティークルビー 財布。★付属品完備★ボッテガ ヴェネタ カセット ラウンドジップ 長財布 RFID搭載。LOUIS VUITTON 長財布 マルチカラー モノグラム 3120。Gucci ゴールド 長財布。WILDSWANS BLISTER L未使用新品 バーガンディ。美品 Louis Vuitton ダミエ ラウンドファスナー 長財布。ルイヴィトン モノグラム ポルトフォイユ 長財布【箱・保存袋あり】
同じカテゴリの 商品を探す
カスタマーレビュー
現在、3769件のレビューが投稿されています。
レビューを投稿するにはログインが必要です。