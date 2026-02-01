ピックルボール パドル カーボン サーモフォーム エッジレス ピックルボール パドル カーボン サーモフォーム エッジレス

ピックルボール パドル カーボン サーモフォーム エッジレス ピックルボール パドル カーボン サーモフォーム エッジレスの詳細情報
ピックルボール パドル カーボンファイバー サーモフォーム→新品未使用→即購入可能→送料無料 →匿名発送表面：炭素摩擦主要素材：PPハニカムコアサイズ：415 x 182 mm厚さ：13mm重さ：232g形状：標準グリップ長：長めエッジレス：ありサーモフォーム：ありエッジフォーム：なし特徴：パワー、中程度スピン、ダブルハンドプチプチでしっかりと梱包いたします。TPA024_EDGE_BLUCORE_HYBRID16_t