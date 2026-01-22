おかげさまで開設25周年MARKSAMUELS.CO.UK 創業祭

のりも様 ウィッグオーダー お見積もりページ。のりも様 ウィッグオーダー お見積もりページ。しのんさま ウィッグオーダーお見積もりページ - メルカリ。通常専用2件のりも様　ウィッグオーダー お見積もりページ画像のご提出ありがとうございます！✿ キャラクター 魔法使いの約束 ムル刀剣乱舞 五月雨江○ 納期日 9月中発送予定▶︎9/261日~2日前後する場合あり○ 発送方法：宅急便(マネキンなし)〇 振込予定：即日制作方法ムル▶︎全体的に軽め(特に前髪の先端は参考画像よりもシースルーな感じでお願いしたいです。)五月雨江▶︎ ミュージカルの寄せ 全体的に軽め(特に右耳周りはケモ耳をつけるためより軽めがいいです。)ウィッグ(クラッセ)カラー：パープル16ラベンダーパープル(限定色)¥11,997⭕️ムルオプション(パーツ貼り付け）・全体ふかし ¥4,000・特殊加工 ¥4,0008,000基本料金…¥6,000オプション…¥8,000¥14,000⭕️五月雨江オプション(パーツ貼り付け)・全体ふかし¥3,000・特殊加工 ¥5,0008,000基本料金…¥5,000オプション…¥8,000¥13,000制作費２点分…¥27,000送料…¥1,500手数料…¥2,850計31,350おまとめ割-1,000 フォロワー割-300♦最終金額♦¥30,050(別途ウィッグ代金¥11,997) ▶️ご注文後はお客様都合による返品・返金、作り直しは受け付けることができません▶️色や形がイメージと違った、到着後に崩れていた等での返品、低評価はご遠慮ください。▶️セット後の確認の際、２日以上ご連絡が無い場合そのまま送らせていただきます。▶️発送予定日の一週間〜当日に確認用の専用ページを作成致します。確認が取れ次第発送させて頂きます。他納期の関係もありますので催促のご連絡は御遠慮ください。お急ぎの方は早めの納期設定をお願い致します。▶️ウィッグ代金のお支払いからの納期計算になります。お支払い日が遅れると納期に影響しますので、コンビニ払いが遅れる場合はお取り引き開始前に教えてください。◯ご不明な点やご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。。すずのや オーダーお見積もりページ seven18お見積もりページ きなお。。Yページ。まるまるページ。ゆーちゃ様 お見積りページ。にじさんじ 叢雲カゲツ セット済み ウィッグ。璃葵ページ。えぐぅ ページ。にじさんじ 赤城ウェン コスプレ ウィッグ。綾部喜八郎　風　コスプレ　ウィッグ。ネロ ウィッグ FGO Fate コスプレ
