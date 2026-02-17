おこまページ 4550583695217_04_org.jpg

おこまページ 4550583695217_04_org.jpgの詳細情報

4550583695217_04_org.jpg。楽天市場】【絶品ごま！杵つき製法でつくった「黒すりごま」】70g×5袋。ドレッシング 有機JAS 有機焙煎金ごまドレッシング BIOCA 150ml 胡麻。ご依頼ありがとうございます！以下お見積もり内容となります。ご確認下さい。【ご依頼内容】①作品名／キャラクター名→リトルマーメイド・アースラ②ウィッグメーカー/アシストのホワイトシルバー/希望お支払いコンビニ→ローソン③希望納期▶9/15日くらい④発送方法▶なるべく形が崩れないようにしていただきたいですご要望▶できるだけ予算を抑えたいです【お見積もり】ウィッグ料金アシスト Premium クラシックミディアム ホワイトシルバー 2,948円＋送料 1,320円＋手数料 242円計 4,510円ページ購入後注文、お支払いしていただく流れになります。①制作費 基本料 6,000円②送料+梱包材崩れにくい方法としてマネキンを使用して発送する方法を提案させていただきます。2,000円(内訳:DAISOのマネキン660円+箱代110円+配送料 100サイズ 1,050円＋他梱包材費)③出品手数料 10%計 8,888円(ウィッグ代合わせて13,398)【納期について】9/15納期希望との事なので、8月末発送を目指して制作させていただければと思います。【制作方法について】サイドに入っているグレーの部分があるビジュアルとないビジュアルがあるのですが、どちらに合わせますか？グレーを入れる場合、追加で毛束()を購入する方法が無難かなと思います。生え際についてはパーツを使う方法と毛束を貼り付ける方法があり、できるだけ予算を抑えるという点から毛束をウィッグから切り取り貼り付ける方法をとらせていただこうと思います。また、独特な形について、根元から逆毛を立てていって制作する方法と、針金とキルト芯で中身を作ってからそこに毛束を貼り付ける方法2パターンかなと思うのですが、ご希望の制作方法などありましたか？崩れにくさは後者だと思うのですが、大きくボリューミーになるので、持ち運びの難しさ等が懸念点かなと思います。逆毛のみだとやはり潰れてしまったりがあるので、崩れにくくという要望にお応えする形になるのは針金ベースかなと思います！サイズ感等もすり合わせできたらと思います。こちらからのご相談は以上となります。ご質問や相談などありましたら遠慮なくご相談ください。。商品名変更】いつもの料理に。。【なる様】ウィッグオーダーページ。やがて君になる 七海燈子 小糸侑 コスプレ衣装。在庫あり原神 全頭面 着ぐるみ コスプレマスク 鍵つきkigurumi。ゼンタイ 肌色 全身タイツ 男性用 着ぐるみ 5本指 M コスプレ レオタード。生ハム様コスプレ道具 専用ページ♡②(FGO ダンテ・アリギエーリ の月桂冠)。パルフェット フラットシーマーレーシングスイムウェア SGS素材。レイページ。identityV 曲芸師 祈雨珠 コスプレ衣装。【即日発送可能】 勝利の女神:ニケ コスプレ ミハラ nikke 道具 武器