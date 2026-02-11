マムート Seon Transporter 15 Seon Transporter 15 | Mammut

マムート Seon Transporter 15 Seon Transporter 15 | Mammutの詳細情報

MAMMUT（マムート） リュック MAMMUT Seon Transporter 15 セオン。2510-04191元値22000円(15 L）幅約26.0cm,高さ約42.0cm,マチ約10.7cmSeonラインのバックパックは,仕事とレジャーを両立させるためにデザインされている,ビジネスシーンに最適なバックパックです。ノートパソコンやタブレット,書類を入れる専用の "ワーク "セクションと,スポーツ用品を入れる "クライミング "セクションがあります。また,スポーツ用品を収納する「クライミング」セクションも備えています。モバイル性を保ちながら,自由な時間を楽しむことができるのです。Seon Transporterは,モバイルオフィスとして理想的です。ボックス型のデザインで,ファスナーが全周についているので様々な場所で快適に仕事をすることができます。貴重品はジッパー付きコンパートメントで安全に保管でき,実用的なトロリーループを使ってSeon Transporterをトロリーケースに固定することができます。実用的なトロリーループでトロリーケースに固定できます。独立した「クライミング」セクションは,スポーツギアを常に持ち歩くことができます。・縫製パターン: Basic・背面システム: CONTACT・レインカバー: いいえ・重量: 810 g特徴・パッド入り「WORK」コンパートメントは撥水性が高く,外側からも出し入れ可能ラップトップやタブレット,文書の持ち運びに最適・パッド入りラップトップ用フリーススリーブの寸法(単位cm): 24 x 35(13インチ)・ジムに行く時には,クライミングギアを収納できる,広めの「CLIMB」メインコンパートメント・内側にパーティションが付いた貴重品用コンパートメント。撥水性が高く,外側からも出し入れ可能・貴重品用コンパートメントのジッパーはフック付きで中身も安全・対候性の外部ジッパー コンパートメント・メッシュのジッパー付き内ポケット・メインコンパートメントへのアクセスは大きなフロントジッパーから・リアジッパーを下ろして「WORK」コンパートメントを開ければ,バックアップをモバイルワークステーションとしても活用可能・キャリーバッグのハンドルに取り付け可能・しっかりした造りの2つのハンドル・柔らかいパッドが入ったアナトミカルシェイプのショルダーストラップによる快適な着心地。