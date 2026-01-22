ホンダ オデッセイ RC ヘッドライト 3眼 シーケンシャル LED 純正交換用 ホンダ オデッセイ RC ヘッドライト 3眼 シーケンシャル LED 純正交換用

ホンダ オデッセイ RC ヘッドライト 3眼 シーケンシャル LED 純正交換用 ホンダ オデッセイ RC ヘッドライト 3眼 シーケンシャル LED 純正交換用の詳細情報

ホンダ オデッセイ RC ヘッドライト 3眼 シーケンシャル LED 純正交換用。閲覧ありがとうございます。ホンダ オデッセイRCシリーズの『社外ヘッドライト』の出品になります。使用期間は半年ほどですが、車両乗り換えのために出品をいたします。-----以下、購入時の商品ページより引用-----【ブランド】Archaic【定価】88,500円(税込)【商品用途・使用方法】プロジェクターライト【光源タイプ】全LED【適合車両のタイプ】オデッセイ rc1, オデッセイ rc2, オデッセイ rc4, オデッセイ ハイブリッドアブソルート EXホンダセンシング,HONDA, 本田,ODYSSEY,RCシリーズ【年式】2020年式【特徴】ハイビーム, 流れるウインカー, ディライト, ロービーム, オープニングモーション,3眼,全LED【対応車種】ホンダ・オデッセイ5代目 RC1/2/4型 、適合年式：2013-2020年11月前（H25-R02)、2020年11月後の車には適合しません、予めご注意下さい。右ハンドル日本仕様。スズキ、スイッチ9点セット。【高品質】高品質プロジェクターレンズが左右合計6個搭載する。バルブの購入と交換は一切ないです。【流れるウインカー＆オープニング演出】ウインカーはシーケンシャルウインカを採用し、ディライトはオープニング演出が搭載する（エンジンをかけると、LEDライトバーが左右に行ったり来たりして青く光る演出、3-5秒後に通常のホワイトになる）。全てに高輝度LEDを採用したオールLEDモデル。明るさ大アップする！防熱しやすい素材を採用することにより、LED性能が十分に保証でき、安定した発光も可能です。【商品情報＆取り付け】ヘッドライト*2点セット、コネクター。動機電圧： 55W/12ｖ、防水グレード：IP67、防曇、耐衝撃、防塵、80000時間の長寿命。取付はカプラーを使用するカプラーオンになる、面倒な加工は一切不要。-----------------------------直前までは問題なく使用しておりました。あくまでも1度人の手に渡った中古品ですので、店舗販売のような完全なる新品未使用をお求めの方や神経質な方はご遠慮ください。その他、質問やご相談等あれば遠慮なくご連絡ください。ご検討よろしくお願いします。