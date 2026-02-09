plus more ハイブリッド式加湿器 ホワイト 楽天市場】plus more プラスモア 湿度コントロール ハイブリッド式加湿

plus more ハイブリッド式加湿器 ホワイト 楽天市場】plus more プラスモア 湿度コントロール ハイブリッド式加湿の詳細情報
※ 定価10.978円■■おもな特長■■最大500ml/hのパワーで広い範囲もしっかり加湿。操作部を天面に配置することで,操作のしやすさにもこだわりました。■■おもな仕様■■商品名:湿度コントロール ハイブリッド式加湿器 PEXHF004ブランド:plus more プラスモアメーカー:Life on Products ライフオンプロダクツ株式会社品番:PEXHF004品名:湿度コントロール ハイブリッド式加湿器材質:本体:ABS・PP・PC・シリコン・PBT+ガラス30%,リモコン:ABSセット内容:本体(フィルター,アロマトレイ,アロマパッド付),リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025:3V),電源コード,取扱説明書(保証書付)JAN:*PEXHF004-DA(デイカラー):4944370053845*PEXHF004-NI(ナイトカラー):4944370053852サイズ:326×300×285mm重量:2614g電源:AC100V 50/60Hz消費電力:*弱:16W,中:25W,強:32W(超音波式運転時)*弱:116W,中:125W,強:132W(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)電源コード(約):1.5m加湿能力(約):*弱:120ml/h,中:250ml/h,強:350ml/h(±20%)(超音波式運転時)*弱:220ml/h,中:370ml/h,強:500ml/h(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)タンク容量:4L推奨面積:*木造和室5畳,プレハブ洋室8畳(超音波式運転時)*木造和室8.5畳,プレハブ洋室14畳(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)連続使用可能時間(約):*弱:33時間,中:15時間,強:11時間(超音波式運転時)*弱:18時間,中:10時間,強:7時間(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)オフタイマー(約):1〜12時間(1時間ごと)リモコン受信距離(約):3m湿度コントロール:45〜80%(5%ごと)間欠運転:有。上部給水や湿度コントロール機能,リモコン,1時間ごとに12時間まで設定できるオフタイマーなど,便利な機能を多数搭載。さらに,本体に練り込んだ抗菌剤や,本体取り外し可能な電源コードなど,リアルな使用シーンに寄り添った1台です。