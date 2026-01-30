マハロ1128☆切り替えパウスカート☆フラダンス☆グラスグリーン マハロ1128様専用☆切り替えパウスカート☆フラダンス☆グラスグリーン

お店で受け取る
マハロ1128様専用☆切り替えパウスカート☆フラダンス☆グラスグリーン。マハロ1128様専用☆切り替えパウスカート☆フラダンス☆グラスグリーン。マハロ1128様専用☆切り替えパウスカート☆フラダンス☆グラスグリーン。☆こちらは、マハロ1128になります☆#milimiliパウスカートケイキ↑検索出来ます♪＊切り替えパウスカート【No.340】【生地】約2ヤード【ウエストゴム本数】3本【スカート丈】完成後、約45㎝【価格】2,900円【生地】約2.5ヤード【ウエストゴム本数】3本【スカート丈】完成後、約47㎝、50㎝、53㎝【価格】3,600円×3点【生地】約3ヤード【ウエストゴム本数】3本【スカート丈】完成後、約63㎝×2点【価格】4,300円×2点【生地】約4ヤード【ウエストゴム本数】4本【スカート丈】完成後、約66㎝×3点、68㎝×2点、 73㎝×2点【価格】5,200円×7点＊パウトップ（リバーシブルデザイン）【生地】約1.3ヤード（フリル10㎝）【価格】2,300円×4点【生地】約1.5ヤード（フリル15㎝）【価格】2,500円×9点 ★無地・柄★【生地素材】ポリエステル65％・綿35％ 【完成まで】2〜3週間＊完成品を確認頂いてからの購入になります【おまとめ価格】87,100円＊下記内訳＊◇パウスカート 2ヤード：2,900円 2.5ヤード：10,800円（3,600×3点） 3ヤード：8,600円（4,300円×2点） 4ヤード：36,400円（5,200円×7点）◇パウトップ 1.3ヤード：9,200円（2,300円×4点） 1.5ヤード：22,500円（2,500円×9点）◇パウスカートおまとめお値引き 2〜3ヤード：-600円（-100円×6点） 4ヤード：-1,400円（-200円×7点）◇パウトップおまとめお値引き 1.3、1.5ヤード：-1,300円（-100円×13点）＊プルメリアの飾りは含まれません。＊ご購入前の注意事項をご確認下さい(*ˊᵕˋ*)いろいろなパターンの切り替えパウスカートを出品しています♡#ハワイアンファブリック#ポリコットン#フラダンス#ケイキ#子ども#パウスカート#切替パウスカート#グラスグリーン#アップルグリーン#バナナリーフ#milimiliパウスカート#milimiliパウスカートケイキ。マハロ1128☆切り替えパウスカート☆フラダンス☆グラスグリーン。＊発送が愛媛県、高知県からになります。
