MEDIHEAL ティーツリーケアソリューションアンプルマスクJEX 3枚26箱 Amazon.co.jp: MEDIHEAL ティーツリーケアソリューションアンプル

Amazon.co.jp: MEDIHEAL ティーツリーケアソリューションアンプル。THE ティーツリー APマスク JEX（3P） ｜MEDIHEAL公式オンラインストア。MEDIHEAL ティーツリーケアソリューションアンプルマスクJEX 3枚26箱。３枚入２６箱セット　合計７８枚購入　2024年11月商品紹介「世界中で愛されて、16億枚突破! 」◆肌を守り、キメを整える:酢酸トコフェロール、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス配合◆肌にうるおいを与え、乾燥が気になる肌をツヤのある、なめらかな肌へ◆肌とシートが高密着。シルクのような感触! 低刺激マイルドシート。 顔にピッタリ、自然な密着感! :世界唯一のキュプラ長繊維不織布。コットン生まれの〈ベンリーゼ®〉を採用。◆高い保液性と浸透力◆パラベン無添加・低刺激性◆アンプル一本分相当のマスク専用美容液。使用上の注意【使用上の注意】1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめしす。(1)使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白 斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合(2)使用したお肌に、直射 日光があたつて上記のような異常があらわれた場合2.傷やはれもの、しつしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。3.目に入つた時は、直ちに洗い流してください。4.保管及び取扱い上の注意(1)開封後はお早めにご使用ください。(2)乳幼児の手の届かないところに保管してください。(3)高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。原材料・成分水, グリセリン, プロパンジオール, 1,2-ヘキサンジオール, セイヨウシロヤナギ樹皮エキス, ツボクサエキス, ドクダミエキス, ダイズ種子エキス, エンドウエキス, セージエキス, ラベンダーエキス, カミツレエキス, ローズマリーエキス, レモングラスエキス, キサンタンガム, BG, ボスウェリアセラタ樹脂エキス, ティーツリーエキス, パンテノール, トレハロース, ベタイン, カルボマー, アラントイン, ポリソルベート80, アルギニン, EDTA-2Na, グリチルリチン酸2K, 酢酸トコフェロール, ティーツリー葉油。ティーツリーケアソリューション アンプルマスクJEX 25ml×3枚。。エステファクト クリームスポットマスク。【週末限定価格】PRIOR うるおい美リフトゲル詰替 4個セット。アシュラン　吉祥の光　掩身箔　えんしんぱく新パッケージ。CANAPIDIL CEMEN SHEET セメンシート 5枚。Lululun HYDRA-EX-MASK 4箱セット。クリアターンベイビッシュプレシャス超濃厚マスク　12個。小林製薬 しっとり美肌マスク 就寝用 ゆったりMLサイズ 新品 3枚✕10セット。にゃんこ　レチノサイエンスAA目もとシート状マスク&美容液15g。ナリス化粧品　ビオクィーン （BIOQUEEN）マッサージングパック。carrieフェイス炭酸パック。【ぺこちゃん】セルケアGFプレミアム 5Gリバイタマスク　26枚セット
