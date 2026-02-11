現行 SWAROVSKI フープピアス Millenia ミレニア オクタゴン Millenia ドロップピアス, オクタゴンカット, ホワイト, ロジウム

現行 SWAROVSKI フープピアス Millenia ミレニア オクタゴン Millenia ドロップピアス, オクタゴンカット, ホワイト, ロジウムの詳細情報

Millenia ドロップピアス, オクタゴンカット, ホワイト, ロジウム。We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.我们提供即时购买批准。本店专营正品，请放心选购。■商品SWAROVSKI スワロフスキー ピアス フープピアス Millenia ミレニア オクタゴン 現行モデル 美品参考価格 29,700円※箱などの付属品なし、ピアスのみになります■size(cm)縦 約2.5×幅 約0.5(正面から見た場合)■conditionA〜AA(下記参照)Ｓ 新品〜新品同様の商品AA 中古品として良い(多少の小傷等あり)Ａ 中古品としてまあまあ良いＢ 中古品として普通Ｃ 中古品として悪いがまだ使えるＤ 中古品として悪い(難ありを含む)※状態判断は主観となるため必ず写真で状態をご確認の上、ご購入をお願いいたします■color写真をご確認ください■購入元日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場大手ブランドショップにて真贋鑑定済みの【確実正規品】になります(万が一、偽物だった場合は全額返金いたします)■発送についてプチプチに包み小さめの箱に入れてゆうパケットポストminiで発送します※扱っている商品はすべてUSED品となります多少の使用感(擦れ・小傷・匂い等)がある場合がございます。ご理解ある方のみお買い求めいただくようお願いいたします※購入者さま都合(商品説明をよく読んでいなかった、イメージと違う、匂いがある等)の返品は返品ガイドラインにより禁止されております。ガイドラインをよくご確認いただき、商品説明の内容・写真を必ずご確認の上、ご購入をお願いいたします