DC24V/12V選択電動ウインチ 最大牽引12000LBS(5443kg) DC24V/12V選択電動ウインチ 最大牽引12000LBS(5443kg) ウィンチ

DC24V/12V選択電動ウインチ 最大牽引12000LBS(5443kg) ウィンチ。電動ウインチ 一体型 最大牽引12000LBS（5444kg） DC24V 無線リモコン。電動ウインチ ウィンチ DC24V 最大牽引能力 5440kg 電動ホイスト 無線。車に取り付け可能なDC24V仕様の電動ウインチです！
電動ウインチ DC24V リモコン付き 12000LBS (最大牽引力5443kg
山から材木を引っ張り出したり、狩猟の際の獲物回収にも力を発揮します！
ボートの引き上げや、スタック車両の救出、切り株の撤去などにも！
【商品名】
電動ウインチ12000LBS(5443kg)
【商品番号】
f-win-12000-24
【商品仕様】
・最大牽引力：12000LBS(5444Kg)
・定格電源：24V DC
・モーター出力：6.0hp/4.5kw
・減速比：265:1
・ワイヤー：直径9.5mmｘ長さ24m
・ドラム寸法：64×220mm
・全体サイズ：510×200×145mm
・重量約：37Kg
・有線＆無線リモコン
・付属品： 固定金具など
・英文取扱説明書
PL保険加入済！
【注意事項】
※修理技術者以外は絶対に分解しないでください。★サイ★ Rainbow Auto アーシングケーブル（アイスワイヤー）。
※ウインチに荷重がかかった状態で、クラッチ操作を行わないでください。【mon作】GReddy PRofec Easy グレッディプロフェック。
※ウインチは容易に破損しないフレームなどに取り付けてください。HKS POWER Editor パワーエディター VBH VNH用。
※水平な場所で作業・保管してください。NGK プラグ RE7C-L 6700 RE9B-T 6701 RX-8 未使用。
※ワイヤーに損傷がみられる場合は、速やかに交換してください。小糸 KOITO コイトテールランプ。
※日本語取扱説明書は付属しておりません。MR2 SW20 純正部品など ジャンク。
※輸入品につき本体に僅かなキズ・スレ・さび汚れなどがつく場合があります。パーツ YUKKURI RELAY 2。
※入荷時期により予告無くデザイン・色・サイズなど、細かな仕様が変更される場合がございます。pivot スロコン。
※色合いの感じ方には個人差があり、撮影状況・ＰＣ環境により色合いが異なる場合がございます。ダイハツ コペン イグニッションコイル 4個セット型番19070-97206。
※細かい点が気になる方、神経質な方はご注文お控えください。#1235 【新品】NGKイグニッションコイル U5160。
在庫切れや入荷待ちとなる場合は別途ご連絡いたします
別途追加送料 北海道：＋500円、沖縄県：＋1,000円、離島：＋2,000円
※同梱不可