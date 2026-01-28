【新品】Swarovski Exist フープピアス 小 Exist hoop earrings, Small, White, Rhodium plated | Swarovski

【新品】Swarovski Exist フープピアス 小 Exist hoop earrings, Small, White, Rhodium plated | Swarovskiの詳細情報

Exist hoop earrings, Small, White, Rhodium plated | Swarovski。Exist hoop earrings, Small, White, Rhodium plated | Swarovski。Dextera フープピアス, 小, ホワイト, ロジウム・プレーティング。Swarovski Exist フープピアス小ホワイト, ロジウム・プレーティング定価17,600新品未使用品です。前後に広がる独特なデザインのフープピアスは、耳たぶを包み込むようなリボンのデザインで、片面にロジウム・コーティング、その裏にはクリア・クリスタルのパヴェを施しています。商品番号 : 5637563コレクション: Existサイズ: 2.1 x 1.6 cm素材: クリスタル, ロジウム・コーティング色: ホワイト重さ（片方）: 2.3 g※お値下げ交渉はご遠慮ください。＊商品は他サイトでも出品していますので、突然削除する場合があります。コメント等やりとり中でも、先に購入をされた方にお譲りいたします。【お値下げに関して】◇希望最低価格にて出品しておりますので、お値下げ交渉はご遠慮ください。【お取引前に以下の確認をお願いいたします】◇商品状態の確認、お問い合わせは全てご購入前にお願いいたします。◇発送後の配送中のトラブルに関しましては、一切責任を負いかねますので、ご了承ください。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。。Dextera フープピアス, 小, ホワイト, ロジウム・プレーティング。試着もしていません。洗練された雰囲気が漂うバーサタイルなデザインは、さまざまなシーンで活躍します。＊発送方法は、らくらく⇄ゆうゆうに変更する場合があります。【購入に関して】◇即購入可能です。ご了承ください。【専用、お取り置きに関して】◇おまとめ購入の方以外は、トラブル回避のためお断りいたします。返品はご遠慮ください。◇ブランド品は、すり替え防止のため返品返金はできかねます。◇梱包はリサイクル資材で対応させていただく場合がございます。