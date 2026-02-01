80s フランス製　プロモデル　オリジナル　ビンテージ　検索　スーパースター adidas,MADE IN FRANCE,80s,vintage,SUPER STAR,OX, BLACK,UK11,USED

80s フランス製 プロモデル オリジナル ビンテージ 検索 スーパースター adidas,MADE IN FRANCE,80s,vintage,SUPER STAR,OX, BLACK,UK11,USEDの詳細情報
adidas,MADE IN FRANCE,80s,vintage,SUPER STAR,OX, BLACK,UK11,USED。adidas.MADE IN FRANCE,80s,SUPER STAR,BLACK,vintage,UK9,USED。adidas.MADE IN FRANCE,80s,SUPER STAR,BLACK,vintage,UK9,USED。商品名:80s フランス製 プロモデル 白×黒 ビンテージ オリジナル size:GB8(26.5cm)状態：アッパーに履きジワや、すれ、キズ、アウトソールかかと部分に減りが有ります。自宅保管のビンテージ中古品のため、神経質な方の入札は、ご遠慮ください。中々出ないアイテムです。検索: アディダス オリジナルス ビンテージ フランス製 Campus スーパースター サンバ 82 90s 韓国製 注意事項：自宅保管のビンテージ中古品になります。配送は、配送料金軽減のため、最小限の簡易梱包にて送ります。配送は翌週中頃辺りになります。。adidas,MADE IN FRANCE,80s,vintage,SUPER STAR,OX, BLACK,UK11,USED。
アウトソールは硬化なく状態は良好です。状態は画像を確認の上で、わからないことはご質問下さい。この機会にご検討よろしくお願いいたします。ビンテージ品や、中古品に理解のない方や、神経質な方は購入をお控えください。すり替え防止のため、いかなる場合も返品は受け付けません。以上ご了承の上でお願いいたします。