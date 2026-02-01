東京芸大小磯教室主要作家,檜山健三「雪景」P10号油彩,白銀の世界 東京芸大小磯教室主要作家,檜山健三「雪景」P10号油彩,白銀の世界

お店で受け取る
東京芸大小磯教室主要作家,檜山健三「雪景」P10号油彩,白銀の世界 東京芸大小磯教室主要作家,檜山健三「雪景」P10号油彩,白銀の世界の詳細情報
作家名 檜山健三タイトル 雪景技法 キャンバスに油彩サイズ P10号 53*41ｃｍ額サイズ なし。サイン 右下にサインあり。キャンバス裏にサイン、タイトルあり。状態 良好。備考 真作保証します。評価 1982年美術名鑑では号換算95万円。 略歴 檜山健三1932年茨城県石岡市に生まれる。1951年水戸一高卒1956年東京芸術大学（小磯教室）卒業。1970年スペインサンタンデルにて個展。1971年みゆき画廊にて個展。1973年大阪美工画廊にて個展。 1975年伊勢甚百貨店にて個展。泰明画廊にて個展。大阪梅田画廊にて個展。1976年泰明画廊にて個展。1977年泰明画廊にて個展。1978年泰明画廊にて個展。1980年泰明画廊にて個展。1981年上野松坂屋にて個展。現代美術の世界（大橋嘉一コレクションから）出品。奈良県立美術館1982年町田小田急にて個展。1983年上野松坂屋にて個展。1984年町田大丸にて個展。1985年上野松坂屋にて個展。1986年伊勢甚百貨店にて個展1987年上野松坂屋にて個展。1988年伊勢甚百貨店にて個展。伊勢甚は以降隔年個展開催。1995年スペインサンタンデルにて個展。無断転載禁止。参考ご評価 3号ぼたん24万円。4号祭の日32万円。6号しゃくなげ42万円。10号雪景70万円。12号アンダルシアの春84万円。12号アルプスの春84万円。15号雪景105万円。15号箱根富士105万円。20号アルプスの春130万円。20号チューリップ園130万円。30号ベルンの春170万円。40号丘の上の白い家200万円。（伊勢甚美術工芸サロン価格）
