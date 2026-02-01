美品 鈴木其一「梅椿図屏風」工芸品 額縁入り 琳派 名画 和風 骨董 日本画 美品 鈴木其一「梅椿図屏風」工芸品 額縁入り 琳派 名画 和風 骨董

美品 鈴木其一「梅椿図屏風」工芸品 額縁入り 琳派 名画 和風 骨董 日本画 美品 鈴木其一「梅椿図屏風」工芸品 額縁入り 琳派 名画 和風 骨董の詳細情報

美品 鈴木其一「梅椿図屏風」工芸品 額縁入り 琳派 名画 和風 骨董。美品 鈴木其一「梅椿図屏風」工芸品 額縁入り 琳派 名画 和風。美品 鈴木其一「梅椿図屏風」工芸品 額縁入り 琳派 名画 和風。ご覧いただき誠にありがとうございます。作品名：「梅椿図屏風」作家名：鈴木其一技法：工芸品（印刷です）アクリル板の額装です。外箱、タトウ箱が付属いたします。額縁にほんの少し傷がございますがほとんど目立たず美品です。写真を掲載しておりますので、ご確認の上ご検討いただければ幸いです。サイズ額：縦58.5センチ×横99センチ×厚さ5センチ版画シート全体：縦41センチ×横83センチ画：縦35センチ×横76.5センチ＜作者来歴＞【鈴木其一】1796-1858名は元長,通称為三郎,字は子淵,号に必庵,庭柏子,錫雲,為三堂,祝琳斎,青々。紫染を家業とする江戸の町家に生まれ,文化10年酒井抱一に画才が認められ,内弟子となる。同14年同門の鈴木藤兵衛(蠣潭)が急死したのち,鈴木家の家督を継いで抱一付きの酒井家の臣となる。40歳前後より師風を脱し,特有の色感と形態感覚および奇抜な発想と大胆な構成とによって独自の世界を形成する。幕末期江戸のやや退廃的市民感情を共有しつつも,写実的な自然描写と装飾性との新たな調和を目指した作品には,明治期の日本画へと繋がる新鮮な内容もみられる。発送は佐川急便を予定しております。発送は平日のみとなります。予めご了承くださいませ。宜しくお願いいたします。※転載防止の為、画像にID記載しております。メルカリ以外で出品されている商品は全て在庫の無い空出品です。ご注意くださいませ。2265#骨董 #骨董品 #日本 #日本画 #和風 #和室 #古民家 #床の間 #町屋 #骨董 #骨董品 #アート #美術 #芸術 #絵画 #画家 #アーティスト #オブジェ #かわいい #おしゃれ #インテリア #名画 #花鳥 #アンティーク #ヴィンテージ #版画 #ディスプレイ #イラスト #お花。美品 鈴木其一「梅椿図屏風」工芸品 額縁入り 琳派 名画 和風 骨董。