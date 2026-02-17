その他 PANTONE SOLID CHIPS Coated PANTONE® USA | Pantone Solid Chips | Coated & Uncoated

おかげさまで開設25周年MARKSAMUELS.CO.UK 創業祭

PANTONE® USA | Pantone Solid Chips | Coated & Uncoated。PANTONE® USA | Chip Replacement Pages | Coated & Uncoated。s-l400.jpg。PANTONE SOLID CHIPS Coated ＋THE PLUS SERIESパントンソリッドチップスです。。なお、出品者都合により発送は入金後最短の毎週火曜日、木曜日とさせていただきますのでご了承ください。PANTONE Color Chips Sheets - Individual Replacement Pages | eBay。一応全ページ・全カラー揃っていますが、使用済みチップは（Orange021 C,Warm Red C,processCyanC,Process Black C,127 C,128C,140C,169C,170C,175C,177C,179C,1775C,1788C,1777C,Red 032C,1797C,193C,199C,206C,212C,264C,286C,306C,317C,318C,343C,364C,370C,379C,380C,389C,4735C,4755C,5473C,5483C,711C,7473C,7474C,7513C,803C,8321C、8062C)各１枚(144C,184C,185C,186C,2738C,4725C,807C,)各２枚、(Cool Gray 8C,871C,8021C)各３枚、(BlackC,1795C,251C,806C)各4枚,(Red 032C,368C,875C,877C)各５枚です。目立った傷みはございませんが個人保管のお品ですのでご理解の上ご購入をお願い致します。ダニエル・アーシャム　ポルシェ SAFARI Figure Edition500。Itamiスパイダーマン3ジッポ。
オススメ度  4点

現在、3770件のレビューが投稿されています。