⚫使用品⚫ SLPWORKS セルテート カスタムボディSTFC LT2000P 24セルテート カスタムボディ ST FC LT2000-P-SLPW 24セルテート

⚫使用品⚫ SLPWORKS セルテート カスタムボディSTFC LT2000P 24セルテート カスタムボディ ST FC LT2000-P-SLPW 24セルテートの詳細情報

24セルテート カスタムボディ ST FC LT2000-P-SLPW 24セルテート。ダイワ SLPワークス 24セルテート カスタムボディ ST FC LT2000-P EX。ダイワ SLPワークス 24セルテート カスタムボディ ST FC LT2000-P EX。はじめまして。数多くの中から商品をご覧頂き有難う御座います。釣具,タックル整理の為出品させて頂きます。ロッド,リール,ルアーその他多数釣具を出品しておりますので是非ご覧下さい。当方,使用品は堤防等でエギング,アジングに使用した物になります。⚫商品情報⚫★商品詳細に関してダイワ SLPWORKSセルテートカスタムボディ ST FC2000-P-SLPWEX LT2000SS ブラックスプール25 MCハンドル ブラックIシェイプ ザイオンノブ ブラックハンドルキャップS ブラック月下美人 白 エステル 0.35号 100m程度★使用頻度,傷等に関してアジングにて数回釣行少しでも状態に気になる方は,購入をご遠慮下さい。購入後の,クレーム・返品はお受け致しません。★付属品に関して画像の物が全てになります。★購入方法,お支払い方法に関して即購入はご遠慮下さい。専用商品とさせて頂きますので,コメントにて購入希望のご連絡をお願い致します。即決,即金して頂ける方優先とさせて頂きます。コンビニでのお支払いの方は,ご入金時刻のお知らせをお願い致します。★価格交渉に関して価格交渉は,希望価格をご提示下さい。価格交渉後の不回答,過度なお値下げ交渉は,ご遠慮お願い致します。※トラブル等の可能性が有ると判断させて頂いた場合,ブロックの対象とさせて頂きます。日々価格の見直しを実施致します。「いいね」をつけて更新をお待ち下さい。ロッド、リール、ジグセットです。超美品 22 EXIST LT4000-XH ＆ 豪華ルアーセット等付き。23SALTIGA 6000-H【6/8最終値下げ】。シマノ ステラ SW14000PG。イグジスト。ステラSW 14000XG B。Penn senator 16/0 ハンドルドラグ使用。seri ブライトリバーFS-41Bオーガニック 左ハンドル中古。ABU Ambassadeur 2500C Deluxe 未使用AN001。ダイワ 20SALTIGA20000-H 未使用 10月購入品 送料込み。即決価格 24 CERTATE CUSTOM BODY ST FC 2000-P SLPW セルテート。。DAIWA ダイワ 19トーナメントサーフ45 LG 06PE スペシャル キス。シマノ20 ステラ SW 6000HG。IMZ LIMIT BREAKER XH TW HD-C リミテッドブレイカー。リール セット 4個。STELLA SW4000XG + LIVRE PT42付き(純正ノブ付属)。Pennセネター6\0Hカーボンスペシャル‼︎。ABU アンバサダー 2500C。シマノ ステラ STELLA シルバー silver 激レア。ダイワ 22イグジスト EXIST LT2500S-DH。シマノ 20ステラsw 6000XG。SHIMANO STELLA SW6000HG ステラswバリバスpe3号巻。カーディナル3BRX ABU カーディナル3 ディスプラウト 新品 未使用 渓流。【美品】19 ステラSW 8000PG スピニングリール PE4号300m付き。22ステラSTELLA最終値下！。写真の物が全てになります。★発送,発送方法に関して24時間以内の発送を心掛けております。都合によっては,遅れてしまう可能性が御座います。取引メッセージにてご連絡させて頂きます。佐川急便/日本郵便,クロネコヤマトにて,発送させて頂きます。梱包サイズは,出来る限り小さく対応させて頂きます。大型宅急便サイズは,着払いにて対応させて頂きます。⚫最後に⚫最後までご覧頂き,有難う御座いました。フォローして頂きますと,価格交渉を優先させて頂きます。コメントにてお知らせ頂けると助かります。#ダイワ#SLP#DAIWA#エギング