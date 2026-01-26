津軽三味線 太棹 花梨三味線セット 津軽三味線 太棹 花梨三味線セット

津軽三味線 太棹 花梨三味線セット 津軽三味線 太棹 花梨三味線セットの詳細情報

津軽三味線 太棹 花梨三味線セット。津軽三味線初心者セット 入門用 （花梨延棹・東さわり付き） WKT-5100G。津軽三味線 太棹 花梨三味線セット。花梨三味線セットの出品となります。使用期間は2年、隔週1回のペースで通いお稽古いただいておりました。私が持っておくより、新たに志す方へ渡った方がいいなと思い、今回出品することとしました。ケースは私がいいなと思った物を当時購入したものです。花梨三味線 134,700円鼈甲撥 40,000円三味線ケース(NAHOK) 40,000円撥ケース(NAHOK) 4,000円NAHOKケースに関しては現在も同モデルが売っているのかは確認できませんでした。2年ほど使用しておりましたので、中古品です。本体、撥には目立った汚れ傷はなく、まだまだ使用できますので、このお値段設定とさせていただきます。※※※必読-以下注意事項です※※※1. 調子笛についてこちら消毒はしておりますが、直接口をつけて使用するものであり、実際にそのように使用しておりました。2. 梱包について申し訳ありませんが、本体まるごと梱包できるに足る段ボールの持ち合わせがございません。ご了承ください。すべてセットでの売りですので、単品売り希望のご質問には回答いたしません。。津軽三味線 太棹 花梨三味線セット。詳細は記載できませんが、その昔、5年ほど前に私が習っておりました竹○流の某先生のところで使っていたものです。。仕事の関係で習えなくなり、その後は仕事多忙により三味線をすることもできなくなり、3年ほどケースにしまったまま倉庫に眠っていました。初心者として入門しましたので、本体と撥は先生が見繕ってくださり、注文も先生にお願いしました。定価内訳としては以下の通りです。その他、駒1つ、調子笛1つ、指すり1つ、1,2,3番の糸が複数あります。そのため、ケースと長袋には多少の傷が見られるため、以下の通りすべて半額へお値下げしての出品とさせていただきます。花梨三味線 62,000円鼈甲撥 20,000円三味線ケース(NAHOK) 20,000円撥ケース(NAHOK) 2,000円その他、駒、調子笛、指すり、1,2,3番糸複数はおまけとしてお付けします。特に指定なければそのままお付けしますが、不要であればお教えください。そのため、ケースごとプチプチに包み、かつ業務用の厚みのある透明袋に入れて厳重にテーピングした上で発送をさせていただきます。3. 単品売りはありません。よろしくお願いいたします。