世界で1枚のオーダーメイド似顔絵☆ハイクオリティver還暦古希米寿 世界で1枚のオーダーメイド似顔絵☆ハイクオリティver還暦古希米寿の詳細情報

世界で1枚のオーダーメイド似顔絵☆ハイクオリティver還暦古希米寿。世界で1枚のオーダーメイド似顔絵☆ハイクオリティver還暦古希米寿。世界で1枚のオーダーメイド似顔絵☆ハイクオリティver☆記念日☆。【20,000人以上の作画実績！】※必ずPFをご確認下さい。#似顔絵ヒロシ◆『貰って嬉しい』『見てて楽しい』『見る度に笑顔になれる似顔絵』をお届けします◆世界レベルの環境で培った技術で品質にこだわり、1人1人の想いに応えて価値ある1枚をご提供いたします！何でもご相談下さい(^^)●誕生日●ウェディング●記念日●送別●還暦長寿●お祝い●赤ちゃん●出産祝い●ペット●その他何でもok●母の日父の日●敬老の日【料金】※ハイクオリティ、プレミアムは料金が異なります。◆シンプルスタイル(上半身)1名様1,800円3人目から+1,500円◆ウェディングスタイル2名5,500円3人目から+1,500円◆背景、服装チェンジ、オプション等+500円◆バイク、車、乗り物系+1,500円※オプション等は1つに付き追加料金を頂きます。※要望なければ基本背景はこちらのおまかせになります。プレミアムは＋1,000円(乗り物は＋3,000円)◆文字入れ無料※シンプルなものに限ります。【サイズ】◆B5◆A4+500円◆B4+3000円※上記以外のサイズも要相談。【フレーム】◆スタンダードフレーム(ナチュラル・ホワイト・・ダークブラウン)・・・2,200円(B4以上＋300円) ◆アクリル・・・6,600円(B4以上7,700円)(スタンド、箱付き)【スピード料金】・・・3,300円(プレミアム6,600円)お急ぎの方におすすめです。優先的に発送致します。【下書き確認】◆+500円で3回まで下書き確認出来ます。※基本的に下書き確認はありません。※プレミアムは3回まで無料で下書き確認ができます。.:*☆』他2点。ryogaaa様2S。♡つなとじょう♡ 様 ダイヤモンドアートオーダー。泥団子 クロンが作ったよ。ダイヤモンドアートクラブ Succulents キット。あた。世界で1枚のオーダーメイド似顔絵★衣装アレンジok★家族一緒に★笑顔お届け。♡♡専用出品♡♡。ハマグリ《通常》。プリンターお取り引き。世界で1枚の手描きのオーダーメイド似顔絵☆感謝の気持ち☆還暦☆米寿。。ダイヤモンドアートクラブ ツールキット無し。nello15714 うちの子刺繍オーダーメイド。レジンアート海(サーフボードテーブル)訳あり。特選 精麻 1キロ。ゆゆ様ご依頼用。世界で1枚のオーダーメイド似顔絵★敬老の日★ご両親へのプレゼント★感謝の気持ち。シーグラスアート『 Colorfulな気球に乗って•*¨*•.¸♬︎』。みひろページです。たかりん様 シーグラスアート『 Happy Halloween。 その他質問あれば何でも聞いて下さい(^^)#似顔絵ヒロシ◆ご注文方法◆①まずはコメントにてお問い合わせ下さい。②内容、料金のご確認後、ご購入していただきます。③取引後のメッセージにて写真を確認し、作画を開始します。④制作、発送。(混雑時はお時間をいただいております。)◆注意事項◆・写真は笑顔、表情のあるもの、ハッキリと顔、髪型が分かるもの。・プリクラや加工されていないもの。・芸能人等は肖像権の関係で作画できません。・返信等遅れる場合もございます。