高中正義 Guitar Passage バンドスコア BS 高中正義ギターパッセージ (BAND SCORE) |本 | 通販 | Amazon

高中正義 GUITAR PASSAGE入手困難な貴重な楽譜 ・タイトル：GUITAR PASSAGE・収録曲：MANBO NO.5,READY TO FLY, 等30曲（写真参照）・バンドスコア ・出版社：ドレミ楽譜出版社・発行日：1994/1/30・書き込み:無し・経年劣化による日ヤケ等なく、綺麗 な状態です。高中正義の名曲を集めたバンドスコア集。- タイトル: Guitar Passage- 著者: 高中正義- 収録曲: MAMBO NO.5, READY TO FLY, OH! TENGO SUERTE, BLUE LAGOON, SPACE WAGON, FINGER DANCIN', THUNDER STORM, SAUDADE, JUMPING TAKE OFF, CHINA, SHAKE IT, VOYAGE, GOZILLA DREAM, BISCAYNE BLUE, COLADA, STARDUST, NAGISA '91, TURQUOISE SUMMER, ONCE IN A BLUE MOON, BALLADE 2', AQUAPLANET, NAPOLEON FUNK, TRIGGERFISH- バンドスコア番号: 30