美品】Bug-truck テント＆フロアキット スーパーキャリイ用 おまけ付。美品】Bug-truck テント＆フロアキット スーパーキャリイ用 おまけ付。Bug-truck Camper Pro. テントキット〈スーパーキャリー〉 - bug-truck。「Bug-truck（バグトラック）」のキャンパー3点セットです（スーパーキャリイ専用）。同年11月からは室内で大切に保管していました。【状態について】・テント：破れや目立つ汚れはありません。使用に問題はありません。【設営・その他】・設営方法はYouTubeで「バグトラック 取付」と検索すると分かりやすい動画が見つかります。【発送】送料は購入者様ご負担（着払い）でお願いします。▼送料目安（2個口合計）九州：12,840円中国：13,080円四国：14,140円関西：14,960円東海：16,720円北陸：17,320円信越：20,020円関東：20,720円南東北：23,660円北東北：27,440円北海道：33,560円沖縄：85,624円※上記はあくまで目安です。ご不明点があれば、お気軽にコメントください。ご質問なければ即購入も大歓迎です！よろしくお願いします。マッドガード - bug-truck（バグトラック）使える多機能「幌」システム。憧れの軽トラキャンプをすぐに始められます！【セット内容（購入時の税込価格）】・Camper Pro. テントキット（定価：343,600円）・荷台フロアkit（定価：55,000円）・ミニテーブル（定価：4,400円）（定価合計：403,000円）【豪華おまけ】・ボディーカバー（未使用品）・トラック用荷台はしご・アームレスト2024年5月に新品購入後、キャンプで2回使用したのみの美品です。。新品・未使用　GRIP SWANY ファイヤープルーフGSタープ Olive。雨天時も浸水なく快適でした。希少品✨スノーピーク テント リビングメッシュエッグ TP-900 [4人用]。新品★アテナワイドツーリング130★未開封。・フレーム：設営・撤収に伴う小傷があります（画像参照）。キャンプ Coleman COLEMAN ヘキサライトII 2000038145。【美品】モンベルステラリッジ2・レインフライ・フットプリント。※あくまでアウトドア中古品ですので、ご理解の上ご購入ください。Ayamayaワンタッチ 4-6人 ポップアップ テント。【MSR FURY】生産終了モデル 山岳用テント ２人用。・防水クッション用のカマボコモールは、お手数ですがホームセンター等でご準備ください。プロックス　PX022SL クイックドームテント パオグラン セミラージ。Coleman コールマン タフドームエアー 3025+。福岡県より佐川急便「飛脚ラージサイズ宅配便（260サイズ×2個口）」で発送します。エスパース ESPACE デュオ アルティメイト 2人用（付属品多数）。コールマンインスタントバイザーシェードII/Lオリーブ　側面用2枚付き。離島など、一部地域は料金が異なる場合があります。『極美品』コールマンテント タフスクリーン2ルームハウス ★使用回数1回のみ★。アライテント／ コンパクトポール／200cm／2本。商品の詳細な仕様は「bug-truck」で検索し、メーカーHPをご確認ください。【美品】コールマン ウェザーマスター ブリーズドームⅣ/300。DODキノコテントT4-610カーキ。
