411z1,410y10小物類,407u8,406v22,409s6,足袋〇振袖 411z1,410y10小物類,407u8,406v22,409s6,足袋〇振袖

緑色の地に牡丹や菊、桜などの花が染め出された振袖です。【素材】正絹【色】緑【サイズ】（振袖） 裄：66.5cm、丈(肩から)：156.5cm、袖幅：33.4cm、袖丈：103cm、前幅：23.5cm、後幅：30cm、縫込み 身頃側：3.5cm、お袖側：1cm、内揚げ幅：8.5cm。金彩が施され、光の加減で輝きの増す素敵なお品物です。右内袖に擦れのようなものがございますが、近くで見ないとわからない程度です。その他目立つようなシミ・ダメージはなく美品です。体形にもよりますが、身長147cm（裄を測ってください）から161.5cm程度、身体周りの一番太いところ（バスト、お腹周り、腰回りなど）が96.5cmぐらいまでがご着用の目安となります。