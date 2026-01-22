501z31,袋帯,小物半衿/409z14,407y20,503uu9,小物半衿 501z31,袋帯,小物半衿/409z14,407y20,503uu9,小物半衿 501z31,袋帯

501z31,袋帯,小物半衿/409z14,407y20,503uu9,小物半衿 501z31,袋帯,小物半衿/409z14,407y20,503uu9,小物半衿 501z31,袋帯の詳細情報

501z31,袋帯,小物半衿/409z14,407y20,503uu9,小物半衿 501z31,袋帯。「桐屋 翠山工房」徳永憲峯の落款入り。花唐草や鳳凰の細かな地紋が浮かび上がる青地に、辻が花絞り染が施された振袖です。地紋は金糸が織り込まれた金通しで、光の角度で輝きが増します。（画像の袋帯410y9、パール付き重ね衿、帯締め、帯揚げは参考商品ですが、在庫がある場合に限り＋17,000円で振袖とセットでお譲りすること可能です。半衿(中古美品)は＋2,000円、草履バッグセット406v29は参考商品です。）右内袖と右外袖にほつれを直した跡がございますが、縫込み部分なのでほとんど見えません。袖口に使用汚れがございますが、着用の際は見えない部分です。【素材】正絹【色】青【サイズ】（振袖） 裄：72.2cm、丈(肩から)：177cm、袖幅：37cm、袖丈：113.5cm、前幅：26.5cm、後幅：31cm、縫込み 身頃側：3cm、お袖側：1cm、内揚げ幅：4.5cmお着物は全く同じものはなく、一期一会です。もしこのお着物がお気に召していただけましたら後悔されないためにも購入をお勧めします。体形にもよりますが、身長162cm（裄を測ってください）から182cm程度、身体周りの一番太いところ（バスト、お腹周り、腰回りなど）が101.5cmぐらいまでがご着用の目安となります。画像の帯は、 #410y9袋帯画像の草履バッグセットは、 #406v29他に、長襦袢などのフルセットをご希望の方は、お気軽にご相談ください。振袖と一緒にご購入の場合は、お値引きさせていただきます。◆発送について◆佐川急便/日本郵便で発送いたします。他の発送方法をご希望の場合は、ご購入前にご相談ください。◆その他◆即決購入を歓迎いたします^^ トラブル防止のため、ご購入前の取り置きはお断りいたします。ご不明な点は、ご購入前にお気軽にご質問ください。1日経ってもコメントへの返信がない場合は、見落としの可能性がございます。お手数ですが、再度ご質問いただければ幸いです。振袖はこちら #z振袖普通～長身の方向けの振袖はこちら #z長身長身の方はこちら #zクィーンふくよかサイズは #zふくよか辻が花はこちら #z辻が花ラメ振袖(金銀通し)はこちら #zラメ振袖ejio"