フルセットお買い得‼︎アイロテック iROTEC ダンベル バーベル セット Amazon | IROTEC（アイロテック）バーベル ダンベル 140KGセット/ 筋

Amazon | IROTEC（アイロテック）バーベル ダンベル 140KGセット/ 筋。アイロテック ダンベルセット。アイロテック ダンベルセット。✅安く買いたい‼︎→プロフィール欄を確認☺✨✨商品✨✨ブランド：iROTEC （※シャフト、カラーは別ブランド）商品名：筋トレフルセット！レギュラーシャフトです！以下のものを全てセットで出品しています。今の自宅がすぐにホームジムに早変わりします。筋トレに興味ある方。気になる方はスチールブラシなどで磨いてください。出品は千葉県習志野市の谷津駅近くです。・どうしても引き取りできない方は、谷津駅から片道30分程度の範囲内であれば自分の車で配達します。これさえあれば十分筋肉を鍛えることができます。毎月のジムの月謝代が高額で悩んでいる方ぜひいかがでしょうか？＜セット一覧＞ ※（ ）は新品想定価格・15kgプレート 4枚 （26,840円）・10kgプレート 2枚 （9,900円）・5kgプレート 4枚 （10,120円）・2.5kgプレート4枚 （5,720円）・1.25kgプレート4枚 （3,960円）・バーベルシャフト （13,240円）・ショートバーベルシャフト （9,790円）・Wバー （5,390円）・ダンベルシャフト 2個 （9,020円）・￼クイックカラー 2個 （1,540円）・スプリングカラー 2個 （880円）・レギュラーカラー 4個 （2,200円）・カラー（末広がりタイプ） 4個 （2,200円）新品購入だと合計１０万円する豪華フルセットです！！引っ越し先の部屋のスペースが狭くなったことから、ダンベル以外でのトレーニングは諦め、泣く泣く出品することにしました。今の機材では筋肉が満足しなくなった方、ぜひいかがでしょうか？✨✨状態✨✨・一部にサビがありますが使用には全く問題ありません。✨✨配送について✨✨・超重量物ですので、引き取り前提で出品します。購入いただいた方に詳細の住所をお伝えします。ただし、配送料として別途5000円頂戴いたします。