新品 MU SPORTS ミエコウエサコ 半袖 ワンピース 42 (L) 花柄 新品 MU SPORTS ミエコウエサコ 半袖 ワンピース 42 (L) 花柄 楽天市場

新品 MU SPORTS ミエコウエサコ 半袖 ワンピース 42 (L) 花柄の詳細情報

商品詳細（管理番号：J759）◆ブランド：MU SPORTS（ミエコウエサコ）◆表記サイズ：42 (L)◆実寸肩幅：38cm（14.96inch）袖丈：17cm（6.69inch）身幅：46cm（18.11inch）着丈：88cm（34.65inch）◆色：白地 花柄 総柄◆仕様透け感：なし裏地：なし伸縮性：あり光沢：なしポケット数：4◆素材：写真に掲載◆商品説明定価30,800円(税込)。MU SPORTSの吸水速乾ストレッチ半袖ワンピースです。白地に色鮮やかな花柄とキャラクターがプリントされた、華やかで可愛らしいデザインが目を引きます。吸水速乾性と優れたストレッチ性を持つポリエステル素材を使用しており、ゴルフやアウトドアなどのアクティブなシーンでも快適な着心地を保ちます。日本製ならではの丁寧な仕立てで、高級感のある仕上がりになっています。◆状態新品未使用のキレイな状態の商品になります。











