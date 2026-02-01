ネ*リ様 テンマクデザイン ツーピークキャビン　テント＆タープ ネ*リ様 テンマクデザイン ツーピークキャビン テント＆タープ テン

お店で受け取る
ネ*リ様 テンマクデザイン ツーピークキャビン テント＆タープ テン。テンマクデザイン ツーピークキャビンタープ（tent-Mark DES。ネ*リ様 テンマクデザイン ツーピークキャビン テント＆タープ Amazon。。テンマクデザインツーピークキャビン 販売価格: 52,800円（税込）ツーピークキャビンタープ 販売価格: 24,200円（税込）合計金額 77,000円（税込）＊新品グランドシートも購入しておりましたので、そちらはオマケでお付けします（画像18〜20）＊画像20の箱に送付状を貼り付けて発送となります（2個口）使用する目的で購入しましたなかなか出番がないので手放すことにします検品のため一度室内で広げてますが新品未使用品となります。ネ*リ様 テンマクデザイン ツーピークキャビン テント＆タープ Amazon。廃盤品なので入手困難品となります下記の留意点を必読ください【留意点】◼︎バラ売りは不可◼︎極端な値下交渉は不可＊上記のコメントは削除させて頂きます◼︎他アプリへも出品している為、出品を取りやめたり、タイミングによっては取引をキャンセルさせて頂く場合がございます◉ツーピークキャビンテント■素材コットン混紡生地（TC）：ポリエステル65％、コットン35％ ポール：アルミ合金製3本継ぎ×2本■収納サイズ640×220×260■組立サイズ2,400×4,200×1,600フライシート（約）2,350×2,650×1,600インナーテント（約）2,200/4,200×2,400×1,520■重量総重量：10.97kg構成物：本体、ポール、ペグ、張り綱、収納ケース■付属品スチール製ペグ×22本、張り綱×8本、収納ケース◉ツーピークキャビンタープ■素材コットン混紡生地（TC）：ポリエステル65％、コットン35％加工：撥水加工収納ケースポリエステルオックス210D加工：撥水加工、PUコーティング■収納サイズ（約）530×150×200（高）mm■組立サイズ（約）3,800×3,800mm■重量総重量4.13kg構成物：本体、張り綱、収納ケース本体重量3.45kg■付属品張り綱×6本（10m×2、4m×4）、収納ケース※ポール、ペグは別売り検索用アシモクラフツインアバンスオールドマウンテンノラズネルデザインバリスティクス38エクスプローラーサンゾー工務店 サンゾクマウンテングリップスワニーアッソブナンガゼインアーツサバティカルイナバンスソマビトミリタリーパップテントワンポールテント軍幕サーカスTC
