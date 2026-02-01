電動自転車　　パナソニック　Panasonic vivi DX 中古品 Panasonic vivi DX 8Ah 電動自転車中古

電動自転車 パナソニック Panasonic vivi DX 中古品 Panasonic vivi DX 8Ah 電動自転車中古の詳細情報

Panasonic vivi DX 8Ah 電動自転車中古。本人確認をされてない方に二回連続でキャンセルされましたので、本人確認されてない方とのお取引はご遠慮させていただきます。互換性のあるバッテリーを購入すれば、まだ乗れるとのことです。（ご自身でもお調べください。）とバッテリー（自転車につけても使えません）、バッテリー充電器、充電器カバーもつけます。その後購入したチェーンをつけます。（バッテリー取り外し用）後ろのカゴは取り外しができるタイプで、買い物カゴになってます。江東区北砂まで取りに来られる方、希望です。保証書もあります。タイヤサイズ···26インチ付属品···バッテリー,ペダル,サドル,ライト,フレーム,ベル,讓渡証明書,充電器特徴···ジャンク付属品···鍵,バッテリー,充電器,保証書,ベル,ライト,サドル,フレーム,ペダル。自転車店にて確認したところ、バッテリー切れのようです。Panasonicのホームページで調べたところ、NKY513B02Bというものになると思われます。前後カゴ（後ろは劣化してきてますが、問題なく使用できます。純正の鍵は壊れて取り外してます。鍵もあります。防犯登録の抹消はしなくても、10年以上経っているので大丈夫だと思います。発送も可能ですが、ご負担ください。現状渡しにご納得いただける方に。