⭐︎レア品★ ローベンスROBENS カントリーコテージ　６００ ⭐︎レア品☆ ローベンスROBENS カントリーコテージ600

⭐︎レア品★ ローベンスROBENS カントリーコテージ ６００

ROBENS カントリーコテージ ６００以下、メーカーホームページより参照https://www.robens.jp/country-cottage-600最大6人まで就寝可能な大型トンネルテントです。 ２ｍに及ぶ巨大なフロントキャノピーはリビングエリアへの雨の入り込みを防ぐとともにドアを保護します。また、ジップインユニバーサルインナーは、快適な睡眠のために光を減らすためのブラックアウト天井を備えています。定価¥168,0008シーズン年2〜3回のキャンプで使用しました。以下の通り、いくつか欠損や汚れがあります。1,付属のガイロープ固定部分が1箇所欠損 ※画像15枚目2,ポール1本の一部分が湾曲(使用には支障ないです) ※画像11枚目3,インナーテント表面にややカビ跡あり ※画像12枚目4,テント表面の1箇所が穴あり 入り口部分右側のオーナメント部分なので、テント内に風が入るという事はありません。 ※画像14枚目6,収納袋のベルト部分が若干破損 ※画像16枚目。風に強いストームガードシステム付きのアロイポールは、悪天候において最高のパフォーマンスを発揮します。さらに、リア部とサイド部の大きなベントは、空気の流れを助け通気性に優れています。 テントタイプ：トンネル就寝人数：6人テント素材：ハイドロテックス 5000, 75D ポリエステルタフタ 185T150D オックスフォード ポリエステル 100% 遅燃性部屋数：２ベッドルーム&１リビングルームポール：アルミ #6061, T6, 10.3/16ｍｍ レッド アノダイズドフィニッシュフロア：75D ポリエステル タフタ 185T ポリウレタンコーテッド , 耐水圧 5000mmグラウンドシート：ボディ一体式フロア（前室部）耐水圧 10000mm収納サイズ：72 x 37 cm重量：19.6kg2018年にAlpen outdoorで新品購入しました。一度も同じテントは見たことありません。全体的に使用する上で大きな支障はありませんが、ご了承頂ける方に是非使って頂ければと思います。 ※画像13枚目5,ポールを抑える固定黒ベルトとテントとの接合部分が破損 ポール固定に支障はありません。