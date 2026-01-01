TUFFSTUFF タフスタッフ　パワーラック　スミスマシン　引取限定 引取限定 タフスタッフ パワーラック オプション多数 Amazon | タフ

TUFFSTUFF タフスタッフ パワーラック スミスマシン 引取限定 引取限定 タフスタッフ パワーラック オプション多数 Amazon | タフの詳細情報
引取限定 タフスタッフ パワーラック オプション多数 Amazon | タフ。引取り限定 [タフスタッフ] tuffstuff スミスマシン。引取り限定 [タフスタッフ] tuffstuff スミスマシン。TUFFSTUFF タフスタッフ パワーラック スミスマシン 引取限定ご覧頂きありがとうございます。私の使用頻度は少なく、比較的綺麗な状態です。※パワーラック左右のマシンは、今回の出品対象外です。場所は四国、愛媛県松山市です。軽トラ、軽バンでは積載重量オーバーで積み込み不可です。TUFFSTUFF タフスタッフ パワーラック 付属品あり 引き取り限定。知人、Amazon、楽天で購入したモノです。。（専用）可変式ダンベル40キロ2個。腰痛悪化と引越準備の為、出品です。竹井機器工業 TKK5002 アナログ背筋力計 バックA 日本製 ハンドルナシ。NUO FLEXBELL 32 可変式ダンベル ①。当初、梱包・発送たのメル便の予定でしたが、今月から提携事業者が変わった事により、梱包・発送たのメル便の対象外地域で、指定不可になった為、引取限定とさせて頂きます。中古美品 可変式 ダンベル 15段階調整24kg ｘ２個 説明書なし。※送料込み※ヘックスダンベル30キロ2個セット。ハイエース等の積載能力1トン程の車であれば積み込み可能です。まじゅるぱぱさま専用。チュラウェア。⬛︎セット内容⬛︎タフスタッフ製①CPR-265パワーラック 1台 203,500円②CHL-305WS ハイロープーリーアタッチメント1台 159,500円③CDM-400 DXマルチパーパスベンチ 1台 113,400円④CXT-255 オリンピックプレートツリー1台 43,200円★計519,600円style fitness製①タフスタッフ対応 【新型】スミスマシンオプション 220,000円②ケーブルクロスアタッチメント 19,800円★計239,800円IVANKO製①OB-20 スタンダードオリンピックバー 63,800円②スクワットパッドSP-1 2,640円×2本(1本は予備) 5,280円③SPC-1スプリング オリンピックカラー 50mm 2個 1,820円④ROEZH RUBKO 20kg 30,250円×4枚 121,000円⑤ROEZH RUBKO 15kg 23,100円×2枚 46,200円⑥ROEZH-RUBKO 10kg 17,600円×2枚 35,200円⑦ROEZH-RUBKO 5kg 8,800円×2枚 17,600円⑧ROEZH- RUBKO 2.5kg 3,850円×2枚 7,700円⑨ROEZH- RUBKO 1.25kg 1,980円×2枚 3,960円★計302,560円床材①FIELDOOR トレーニング エクササイズ用ジョイントマット2cm厚 48枚★23,800円⬛︎合計1,085,760円