[CGC10 PRISTIN]ピカチュウ UR テラスタルフェス ピカチュウex UR（ウルトラレア）】当たりカードの封入率や買取価格

[CGC10 PRISTIN]ピカチュウ UR テラスタルフェス ピカチュウex UR（ウルトラレア）】当たりカードの封入率や買取価格の詳細情報

ピカチュウex UR（ウルトラレア）】当たりカードの封入率や買取価格。PSA10】ピカチュウex UR テラスタルフェス。PSA10よりも鑑定基準の厳しいCGC10 ブラックラベルです。数が少なくあまり出回りません。・他でも販売していますのでそちらが先に売れた場合は即販売を中止致します。中止が間に合わず同時購入になってしまった場合は申し訳有りませんがキャンセルとさせて頂く場合も御座います。・鑑定情報については、証明番号やQRコードをご確認下さい。トラブル防止のため必ず画像と証明番号にて状態の確認をお願い致します。・高グレーディング鑑定済の商品であっても、カードによっては白かけや小傷、ケース自体の初期傷等はある可能性がございます。過剰に神経質な方の御購入はお控え下さい。・すり替え防止の為、如何なる場合でも返品交換は応じ兼ねます。ご了承下さい。・全ての商品の梱包中の動画を録画保存しておりますので安心して御購入頂けたらと存じます。・濡れ、折れ対策をして発送致します。