iMac 2024 ブルー M4/16GB/256GB MWUF3J/A iMac, 2024, 24-inch 4.5K display, Apple M4, 256GB SSD, 16GB RAM

iMac 2024 ブルー M4/16GB/256GB MWUF3J/A iMac, 2024, 24-inch 4.5K display, Apple M4, 256GB SSD, 16GB RAMの詳細情報

iMac, 2024, 24-inch 4.5K display, Apple M4, 256GB SSD, 16GB RAM。Apple 24-Inch iMac M4 Desktop Computer Blue (Late 2024) - MWUF3LL/A。Apple iMac 24。オンラインのApple Storeにて2024年11月8日に購入し、2月末ごろまで使用しておりました。購入時に本体および付属品が収納されていた外箱と、外箱が収納されていた段ボール箱を再利用して梱包・発送いたします。CPU: Apple M4チップ (8コアCPU, 8コアGPU)ストレージ: 256GB SSDメモリ: 16GB ユニファイドメモリ※その他オプションは一切つけておりません。内容物は以下の通りです。- iMac本体- Magic Keyboard- Magic Mouse- 143W電源アダプ﻿タ- 電源コード（2m）- USB-C充電ケーブ﻿ル※モニタはNano-textureガラスではありませんので、ポリッシングクロスはもともと付属されておりません。(4枚目)Thunderbolt / USB 4ポートは2つ搭載のタイプです。(10枚目)ファンクションキー(F2)の側面に小さな削れが見られます。(12枚目)Appleの白いプラスチック部分は通常使用程度の擦り傷が見られます。販売状況を見ながら順次値下げして参りますので、恐れ入りますが値下げ交渉等はお受けできません。iMac 2024 ブルー M4/16GB/256GB MWUF3J/A iMac 24インチ2024/M4 16GB。日常的に使用していたもので、通常使用相応の擦り傷等がございますので、あらかじめご了承ください。。【美品】iMac Retina 5K 27inch, 2019 i5 40GB。スペックは以下の通りです。mac mini 2020 メモリ16GB / SSD 1TB。Macデスクトップ Mac mini M2 2023 16GB 512GB。※限定保証の有効期限は2025年11月6日です。Apple iMac 24インチ 16GB 256GB➕USBポート付き！。2023 Mac mini M2 チップ メモリ8GB 512GB。付属品に欠品は無い認識です。【美品】iMac Retina5K 27inch 2020。Macデスクトップ Mac Studio M1 MAX 64GB 1TB Apple。実際の動作などのご参考として5, 6枚目の画像を掲載しておりますが、すでにコンテンツ消去済みでいわゆる工場出荷時の状態となっております。【美品】iMac Retina 5K 2020 27インチ i7 32GB。iMac (M3, 24インチ, 24GB)【UK】キーボードなし。(7枚目)Magic KeyboardはTouch ID非搭載のタイプです。Apple Mac mini + Magic Keyboard セット。iMac 2021 m1/16gb/1TB/背面4ポート おまけUSBハブ付。※キー反応に問題はありません。Macデスクトップ Apple iMac (M1, 2021) 256GB。24gb mac mini 512gb Apple care 残2年間有。(9, 11, 13枚目)ご不明な点や確認されたい点がございましたら、お気軽にご質問ください。Apple Mac mini M4 【ジャンク・動作未確認】。Macデスクトップ Macmini AppleM1 2020 Memory 16GB 1TBSSD。